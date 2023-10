Illegales Autorennen in Ludwigshafen endet mit Unfall

per Mail teilen

Zwei junge Autofahrer haben sich auf einer Hauptstraße in Ludwigshafen ein illegales Straßenrennen geliefert. Dabei fuhr eines der Autos in ein unbeteiligtes drittes Fahrzeug.

Wie eine Polizeisprecherin bestätigte, dauerte das illegale Autorennen am Dienstagabend nicht lange. Dennoch war der Schaden erheblich. Glücklicherweise habe es keine Verletzten gegeben. Die beiden jungen Männer starteten kurz nach 18 Uhr in der vierspurigen Saarlandstraße in südlicher Richtung und beschleunigten laut Zeugenaussage ihre Fahrzeuge auf rund 100 Kilometer pro Stunde. Nach knapp 400 Metern biegt die vierspurige Fahrbahn scharf nach rechts ab. Hier kam es zu dem Unfall.

Auch über rote Ampel gefahren?

Laut Polizei war der Fahrer des unbeteiligten Fahrzeugs aus der Gegenrichtung gekommen und wollte nach links ebenfalls in die abknickende vierspurige Straße fahren. Nach Ermittlungen der Polizei zeigte seine Ampel grün. Demnach muss die Ampel für die beiden Möchtegern-Rennfahrer rot gezeigt haben. Hier stießen dann eins der Raserfahrzeuge mit dem unbeteiligten Auto zusammen.

Unfall mit gebrochener Achse

Durch die Wucht des Aufpralls brach nach erster Einschätzung der Polizei die Achse des unbeteiligten Fahrzeugs. Die Höhe des Schadens liegt bei geschätzten 2.500 Euro. Gegen die beiden 19- und 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kfz-Rennens eingeleitet. An einem der Autos war außerdem ein fremdes Kennzeichen angebracht. Dessen Fahrer muss sich daher auch noch wegen Urkundenfälschung verantworten.



Die Polizei sucht weitere Zeugen und auch Verkehrsteilnehmer, die unter Umständen durch das illegale Rennen in der Saarlandstraße gefährdet wurden.