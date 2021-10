Pfälzer Unternehmen nach Corona wieder im Aufwind

Trotz anhaltender Corona Pandemie erholt sich die Pfälzer Wirtschaft. Das hat jetzt die Industrie und Handelskammer in Ludwigshafen erklärt.

Über die Hälfte der von der Ludwigshafener IHK befragten Unternehmen in der Pfalz gaben an, mit ihrer aktuellen Geschäftslage einigermaßen zufrieden zu sein. Von der Aufhebung einiger Corona Maßnahmen profitieren hauptsächlich Branchen, die vom Lock Down besonders betroffen waren, wie Hoteliers und Gastwirte. Immerhin 44 Prozent von Ihnen gaben an, die Geschäfte liefen gut. Überwiegend zufrieden sind auch die Industrie und der Dienstleistungssektor. Doch alle Branchen haben auch mit den gleichen Dingen zu kämpfen: Mit dem aktuellen Rohstoff- und Fachkräftemangel. Daher erwarten die Unternehmen erst im Laufe des Jahres 2022 eine völlige Erholung nach der Corona Krise.