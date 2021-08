Der Hemshof hat ein Müllproblem. Als wären die wilden Müllhalden nicht schon Problem genug, ist es dort jetzt sehr schwierig geworden, sich Gelbe Säcke zu besorgen.

Im Hemshof, sowie im Stadtteil Mitte in Ludwigshafen gibt es - im Gegensatz zum restlichen Stadtgebiet - keine gelben Tonnen. Bis Anfang des Jahres konnte man sich stattdessen Rollen mit Gelben Säcken im Ludwigshafener Rathaus holen. Seit geraumer Zeit gibt es sie aber nur noch beim städtischen Entsorgungsbetrieb WBL in Ludwigshafen Mundenheim. Das kostet Zeit und wenn jeder einzelne Hausbewohner dorthin fährt, belastet es die Umwelt.

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen in Mundenheim SWR

Stadt Ludwigshafen entsorgt nicht mehr die gelben Säcke

Auf Anfrage des SWR erklärte dazu die Stadt Ludwigshafen, sie sei seit Jahresbeginn nicht mehr für das Entsorgen des Verpackungsmüll zuständig. Bei einer Ausschreibung des "Dualen Systems" habe sie den Auftrag verloren – und zwar an die Firma Knettenbrech & Gurdulic aus Wiesbaden. Diese Entsortungsfirma sei verpflichtet, entsprechende Sackausgabestellen in den Stadtteilen vorzuhalten. Dies sei der Firma Knettenbrech & Gurdulic bis heute noch nicht gelungen.

Steit um Ausgabestellen für Gelbe Säcke

Das Wiesbadener Unternehmen reagierte empört auf diese Aussage. Die Stadt Ludwigshafen habe verlangt, dass die Ausgabe der Säcke wie gewohnt über die Büros der Ortsvorsteher erfolge. Daraufhin seien die gelben Säcke in die Büros geliefert worden, erklärt die Sprecherin des Unternehmens. Erst später erfuhr die Firma, dass die Ortsvorsteherbüros schon seit dem vergangenen Jahr wegen der Pandemie geschlossen sind.

Ortsvorsteherbüros sind geschlossen SWR

Deshalb entwarf man ein Ersatzkonzept: Knettenbrech & Gurdulic wollte die Säcke auf öffentlichen Parkplätzen von Fahrzeugen aus unter Wahrung der Hygienevorschriften an die Bürger verteilen. Das sei von der Stadtverwaltung untersagt worden.

Hier gibt es keine gelben Säcke. SWR

Duales System versteht Ludwigshafener Verhalten nicht

Das bestätigt Alexander Keiser, der für das Duale System von Köln aus bundesweit das Entsorgen des Verpackungsmülls organisiert. "Als der Betreiberwechsel in Ludwigshafen anstand, waren wir per Videokonferenz in großer Runde zusammen", berichtet er. Die Stadt Ludwigshafen habe gewünscht, dass die Sackverteilung über die Ortsvorsteher-Büros erfolge. Darauf hätten sich alle Beteiligten verständigt. "Dass die Ortsvorsteher-Büros derzeit wegen der Pandemie geschlossen sind, kann ich nachvollziehen", sagt Alexander Keiser. "Dass aber die Stadt die von Knettenbrech & Gurdulic vorgeschlagenen alternativen Verteilmöglichkeiten untersagt hat, hat bei mir einige Fragezeichen aufgeworfen."

Stadt antwortete nicht auf Schreiben

Alexander Keiser hatte deshalb bereits im März an die Stadt Ludwigshafen geschrieben und darum gebeten, die Ortsvorsteher-Büros doch zumindest für die Verteilung der Gelben Säcke zu öffnen. Er bekam bisher keine Antwort. Auch eine entsprechende Anfrage des SWR zu diesem Thema vom 23. August an die Stadt wurde bisher nicht beantwortet.

Stadt Speyer gilt als Vorbild

Das Duale System und die Firma Knettenbrech & Gurdulic verweisen auf die Stadt Speyer. Dort würden trotz Pandemie Gelbe Säcke in den Bürgerbüros ausgegeben. Das bestätigt Angela Sachweh von den Stadtwerken Speyer auf Anfrage des SWR. Die Bürger von Speyer bekommen demnach die Gelben Säcke nicht nur in den zwei Bürgerbüros, sondern noch an drei anderen öffentlichen Punkten, sowie im Abfallwirtschaftshof der Stadt.

In Speyer oder Limburgerhof gibt es kein Problem an gelbe Säcke zu kommen SWR

Duales System sagt: "Schikane eher unwahrscheinlich"

Warum funktioniert etwas in Ludwigshafen nicht, was in Speyer möglich ist? An Schikane glaubt Alexander Keiser vom Dualen System nicht. "Wir arbeiten seit Jahren mit dem Abfallbetrieb der Stadt hervorragend zusammen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis." Eine solche Schikane würde zudem nicht das neue Müllunternehmen treffen, sondern nur die Bürger, so der Leiter Entsorgung beim Dualen System.

Duales System will Gespräch aller Beteiligten

Dennoch: Derzeit finde kein vernünftiger Dialog statt, meint Entsorgungsleiter Keiser. Er wünscht sich, dass alle Beteiligten zusammen an einen Tisch kommen und nach Lösungen suchen. "Wir wollen dieses Thema nochmal gemeinsam erörtern. Das muss auch im Interesse der Stadt Ludwigshafen sein." Am einfachsten wäre es – so Keiser – das umzusetzen, worauf man sich bereits geeinigt hatte, nämlich das Ausgeben der Gelben Säcke über die Ortsvorsteherbüros.

Müllentsorger nimmt auch durchsichtige Säcke mit

Und was machen die Bewohner des Hemshofs und des Stadteils Mitte? Entweder sie lassen sich auf den Umweg zum Wertstoffhof ein, oder sie lassen sich Gelbe Säcke mitbringen - beispielsweise aus Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis). Die Bürger dort bekommen in ihrem Rathaus völlig problemlos Nachschub.

Die Sprecherin von Knettenbrech & Gurdulic weist darauf hin, dass in der Ludwigshafener Innenstadt und im Stadtteil Hemshof auch Verpackungsmüll mitgenommen wird, der in anderen Säcken steckt. Allerdings müssten diese Säcke so durchsichtig sein, dass man sieht, dass auch tatsächlich Verpackungsmüll drin ist.