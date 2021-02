Die Stadt Ludwigshafen hebt ihre Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit sofortiger Wirkung auf. Damit fallen viele Beschränkungen weg.

Mit der Aufhebung verlieren sowohl die Ausgangsbeschränkungen von 21 bis 5 Uhr als auch die Maskenpflicht in Bereichen der Innenstadt von 8 bis 20 Uhr ihre Gültigkeit. Auch die Besuchsbeschränkungen in den Pflege- und Senioreneinrichtungen entfallen. Die Beschränkungen galten seit Ende Oktober.

Stadt trägt Rückgang der Corona-Fallzahlen Rechnung

Als erste Stadt hatte Speyer seine Beschränkungen aufgehoben. Ludwigshafen zieht jetzt nach. Die Stadt reagiere auf die rückläufigen Fallzahlen und den damit verbundenen Rückgang bei der Inzidenzzahl für sieben Tage, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieser Wert liegt in Ludwigshafen derzeit bei 66,2.

Kein Ausbruch in Asylbewerber-Unterkunft

Ein weiterer Grund für die Entscheidung, die Allgemeinverfügung aufzuheben, seien die neuen Testergebnisse in der Sammelunterkunft in der Mannheimer Straße. Demnach gebe es dort keine Hinweise auf einen Corona-Massenausbruch. Zwar sei eine weitere Infektion festgestellt worden, aber keine mutierte Form des Virus.

Die Mutation habe sich also nicht weiterverbreitet, erklärte Oberbürgermeisterin Steinruck. Dennoch appelliert sie an die Bewohner von Ludwigshafen die ansonsten landesweit geltenen Corona-Bestimmungen einzuhalten. Das bedeutet, dass nach wie vor Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden und Geschäften gilt sowie in öffentlichen Verkehrmitteln. Auch die Abstandsregeln gelten nach wie vor.