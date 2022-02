Stadtkämmerer optimistisch in Sachen Haushaltsdefizit

per Mail teilen

Der Stadtkämmerer von Ludwigshafen, Andreas Schwarz, ist zuversichtlich das der Streit mit der kommunalen Aufsichtsbehörde ADD um den jüngsten Haushaltsentwurf der Stadt beigelegt werden kann. Er gebe Möglichkeiten, das aktuelle Defizit von 110 Millionen zu verringern.

Unter anderem müssten Bauprojekte wie Schulsanierungen und der Neubau von Kitas auf das kommende Jahr geschoben werden, so der Kämmerer. Auch könnten mehrere Stellen in der Stadtverwaltung derzeit nicht besetzt werden. Insofern fielen für dieses Jahr weniger Bau- und Personalkosten an. Schwarz sagte aber auch, dass nochmal über eine Erhöhung der Grundsteuer nachgedacht werden müsse. Das hatte die Aufsichtsbehörde bereits im vergangen Jahr mit Blick auf das Ludwigshafener Haushaltsdefizit gefordert. Anfang der Woche war bekannt geworden, dass die ADD den Haushalt für dieses Jahr nicht genehmigt. Bis April soll laut Schwarz ein neuer Entwurf vorliegen.