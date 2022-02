Ludwigshafen: Haushalt für 2022 nicht genehmigt: Opposition erhebt Vorwürfe

Die zuständige Aufsichtsbehörde hat den Haushalt der Stadt Ludwigshafen für dieses Jahr nicht genehmigt. Vertreter der Opposition sehen die Schuld dafür bei der Stadtverwaltung und werfen dem Kämmerer Versäumnisse vor.

Der Fraktionsvorsitzende der Ludwigshafener CDU, Peter Uebel, sagte dem SWR, die durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier nicht genehmigte Haushalt sei ein "Armutszeugnis für die Stadtspitze". Die ADD fordere schon seit Februar 2021 ein Gesamtkonzept für die Ludwigshafener Finanzen, aber nichts sei passiert.

Die stellvertretende Behördenleiterin der ADD, Begoña Hermann, sei im November persönlich im Ludwigshafener Hauptausschuss gewesen und habe Vorschläge gemacht, wo die Stadt sparen könnte. Bis auf eine Erhöhung der Grundsteuer sei davon aber nichts umgesetzt worden, so Uebel. In seinen Augen habe der Kämmerer geschlafen.

Konsolidierungskommission hat Arbeit noch nicht aufgenommen

Bei der Haushaltsdebatte im Stadtrat im vergangenen Dezember hätten die Ratsmitglieder zudem einstimmig beschlossen, eine Kommission aufzustellen, die sich zukünftig parteienübergreifend um die Konsolidierung des Stadthaushaltes kümmern solle. Seitdem seien sieben Wochen vergangen, aber nichts sei passiert. Es seien noch nicht einmal entsprechende Einladungen verschickt worden.

Ludwigshafen steckt in finanziellen Schwierigkeiten SWR

Angespannte finanzielle Situation

Der Fraktionssprecher der Grünen im Ludwigshafener Stadtrat, Hans-Uwe Daumann, sagte dem SWR, die finanzielle Situation der Stadt werde immer schwieriger. Letztlich werde man bei Investitionen sparen müssen. Das könne zum Beispiel heißen, dass geplante Straßensanierungen verschoben werden müssten oder Schulen und Kitas schlechter ausgestattet würden.

In seiner Partei fürchte man, dass manche Vereine oder kulturelle und soziale Einrichtungen die nächsten Monate finanziell nicht überleben könnten. Hintergrund ist, dass durch den Bescheid der ADD die freiwilligen Leistungen der Stadt an diese Einrichtungen erstmal nicht ausgezahlt werden dürfen.

Erstmal kein Geld für Kultur: Auch das Theater im Pfalzbau erhält Subventionen der Stadt Maike Müller

Sorge um den Klimaschutz

Auch der Klimaschutz sei eine freiwillige Aufgabe von Kommunen. Da zu sparen, sei aber langfristig für die Stadt fatal, so der Grünen-Politiker. Sparpotential sähen die Grünen dagegen bei der geplanten Videoüberwachung von Müll-Hotspots in Ludwigshafen. In der finanziellen Lage für so ein Projekt Personal bereit zu stellen und in Technik zu investieren, sei verantwortungslos, so Daumann. Allerdings müssten insgesamt viel größere Posten eingespart werden.

Neuer Haushaltsentwurf bis April

Nachdem die ADD den Haushalt für 2022 nicht genehmigt hat, muss die Stadtverwaltung nun Vorschläge machen, wo Ausgaben eingespart werden könnten. Im April soll der Hauptausschuss über diese diskutieren, anschließend muss der Stadtrat erneut darüber abstimmen.