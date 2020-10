Die Stadt Ludwigshafen hat aktuell den vierthöchsten Inzidenzwert an Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz. Das hat das Landesuntersuchungsamt am Montag mitgeteilt. Ludwigshafen verzeichnet aktuell über 115 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Mittlerweile gilt auch für fast alle anderen Städte und Landkreise in der Vorder- und Südpfalz die Alarmstufe Rot. Nur Neustadt an der Weinstraße und Landau befinden sich noch im gelben Bereich. Der Landkreis Bad Dürkheim ist noch Orange. Die Stadt Frankenthal hat am Montag eine Allgemeinverfügung erlassen, die ab Dienstag gelten wird. Darin schreibt sie beispielsweise eine Sperrstunde ab 23 Uhr für die Gastronomie vor. In ihrer Verfügung geht die Stadt noch davon aus, sich im Bereich „orange“ zu befinden. Tatsächlich ist Frankenthal seit Montagabend ebenfalls Risikostufe rot. Daher muss die Stadt in einzelnen Punkten noch nachbessern.