Führen Graffiti auf die Spur der Tunnel-Brandstifter?

Nach dem Vandalismus in einem stillgelegten Straßenbahn-Tunnel unter dem Ludwigshafener Rathaus in der Nacht zum Mittwoch spielen jetzt auch Graffiti bei den Ermittlungen eine Rolle. Bereits vor zwei Wochen hatten Unbekannte im Tunnel einen Bagger in Brand gesteckt und großen Schaden angerichtet. Die diese Woche im Tunnel frisch gesprühten Graffiti würden nun mit anderen bereits Polizei-bekannten Graffiti verglichen, um möglicherweise auf die Spur der Täter zu kommen, sagte ein Sprecher der Ludwigshafener Polizei. In der Nacht zum Mittwoch hatten die Täter auf der Baustelle außerdem Scheiben von Fahrzeugen eingeschlagen und versucht ein weiteres Feuer zu legen. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt, ob ein Zusammenhang mit der ersten Brandstiftung besteht, bei der vor genau zwei Wochen ein Schaden von mehr als 500.000 Euro entstand.