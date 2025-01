Nach stundenlanger Diskussion: Stadtrat Ludwigshafen für Geothermie-Projekt

Das Geothermie-Projekt in Ludwigshafen geht voran: Am Montagabend hat der Stadtrat grünes Licht dafür gegeben. Damit dürfen ab Februar erste Untersuchungen beginnen. Die BASF und die Firma Vulcan Energy wollen in und um Ludwigshafen Erdwärme nutzen - und so auch den CO2-Ausstoß beim Chemiekonzern verringern. SWR-Reporterin Irmgard Reißinger war bei der Stadtratssitzung dabei und berichtet von der rund dreistündigen Diskussion um das Projekt.