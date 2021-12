Gaststätte nach Corona-Verstoß geschlossen

In Ludwigshafen hat der Kommunale Vollzugsdienst am 1.Weihnachtstag in zwei Lokalen Verstöße gegen die geltende 2G+-Regel entdeckt. Nach Angaben der Stadt waren in einer Gaststätte im Stadtteil Mundenheim 15 Gäste, die weder vollständig geimpft noch getestet waren. Der Gastwirt hatte auf den Kontaktlisten aber unter anderem eingetragen, dass alle getestet seien. Das Lokal wurde für den Abend geschlossen. In einer zweiten Gaststätte in Ludwigshafen-Mitte waren zwar alle doppelt geimpft. Drei Gäste konnten aber keinen Test vorweisen. Diesen Test konnten sie im Lokal unter Aufsicht der Ordnungsbeamten nachholen.