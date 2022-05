Grüne gegen Aufhebung der Fußgängerzonen

per Mail teilen

Die Grünen in Ludwigshafen sind dagegen, die Fußgängerzonen wieder für den Autoverkehr zu öffnen. In einer Mitteilung heißt es, entsprechende Vorschläge seien aus der Stadtverwaltung bekanntgeworden. Demnach habe die Zahl unerlaubter Fahrten in den Fußgängerzonen zugenommen, deshalb sei es eine Überlegung unter anderem die Prinzregentenstraße für den motorisierten Verkehr wieder zu öffnen. Der Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat, Hans-Uwe Daumann, sagte dazu: dies sei eine Bankrotterklärung der Mobilitätswende, die die Grünen verhindern wollen.