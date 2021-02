Die Polizei sucht nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in einer Hochhaussiedlung im Ludwigshafener Stadtteil Oppau nach Zeugen. Vergangenen Donnerstag war dort eine Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Verwandte hatten vergeblich versucht, sie zu erreichen und die Polizei verständigt. Die Obduktion ergab laut Staatsanwaltschaft Hinweise darauf, dass die Frau getötet wurde. Die Polizei bittet um Hinweise, falls Zeugen am Mittwoch oder Donnerstag vergangener Woche Ungewöhnliches in der Breitscheidstraße in Ludwigshafen beobachtet haben.