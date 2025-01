Mehrere Täter griffen Seniorin mit stumpfem Gegenstand an

Einbrecher haben in Ludwigshafen eine Frau an Weihnachten in ihrer Wohnung schwer verletzt und beraubt. Laut Staatsanwaltschaft sollen mehrere Täter mit einem stumpfen Gegenstand auf die Seniorin eingeschlagen haben. Ein Tatverdächtiger wurde nun festgenommen.