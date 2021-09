Sieg in Ludwigshafen-Frankenthal: Christian Schreider (SPD) holt Direktmandat

per Mail teilen

SPD-Kandidat Christian Schreider hat bei der Bundestagswahl am Sonntag der CDU das Direktmandat im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal abgejagt. Unionspolitiker Torbjörn Kartes räumte am Sonntagabend seine Niederlage ein.

Freude bei der SPD im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal: Bei der Bundestagswahl am Sonntag holte SPD-Kandidat Christian Schreider das Direktmandat. Er setzte sich mit 32,8 Prozent der Erststimmen gegen Torbjörn Kartes (CDU) mit 25 Prozent durch. Er sei "überwältigt" von so viel Zustimmung, schrieb der 49-Jährige auf Instagram.

CDU-Kandidat räumt Wahlniederlage ein

Bereits kurz nach 20 Uhr hatte CDU-Kandidat Torbjörn Kartes die Wahlniederlage eingeräumt: "Es sieht nach einem sehr klaren Ergebnis und einer deutlichen Wahlniederlage für die CDU aus - sowohl auf Bundesebene als auch hier im Wahlkreis. (...) Und die nehmen wir so an", sagte der 42-Jährige im Ludwigshafener Pfalzbau. Als Bundestagsabgeordneter der Vorderpfalz wolle er sich vor allem in der Verkehrspolitik, aber auch für eine bessere finanzielle Austattung der Kommunen engagieren, sagte er dem SWR.

2017 hatte der Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal durch das bundesweit knappste Ergebnis für Aufsehen gesorg: Damals hatte sich Unionskandidat Kartes gegen die altgediente Bundestagsabgeordnete Doris Barnett von der SPD durchgesetzt - mit nur 428 Stimmen Vorsprung. Als Newcomer holte er den Wahlkreis. Kartes erreichte damals 32,1 Prozent der Erststimmen gegen SPD-Rivalin Barnett mit 31,9 Prozent.

Falsche Stimmzettel in Wahllokal in Ludwigshafen-Oggersheim ausgegeben

Weniger erfreulich war eine Wahl-Panne in Ludwigshafen-Oggersheim: In einem Wahllokal wurden nach Angaben der Stadt versehentlich falsche Stimmzettel ausgegeben - von der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im März.

Zwischenfall beim Wahlkampf

Für Aufregung haben Zwischenfälle im Wahlkreis gesorgt. Torbjörn Kartes war bei Wahlkampf-Terminen bedrängt und beleidigt worden. Zuletzt hatte er an seinem Privatauto sogar einen Umschlag gefunden, darin ein Foto von ihm, mit einem Kreuz über dem Gesicht gezeichnet und ein undefinierbares weißes Pulver dabei. Die Polizei ermittelt noch, aber offenbar war das Pulver nicht gefährlich.