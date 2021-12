Unbekannte entzünden Feuer in U-Bahn-Schacht

In Ludwigshafen hat in der Nacht zu Mittwoch ein brennender Holzbalken in einem stillgelegten U-Bahn-Schacht am Rathausplatz einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Anwohner einer mehrere hundert Meter entfernten Straße hatten gemeldet, dass bei ihnen Rauch aufsteige. Feuerwehr und Polizei entdeckten schließlich das Feuer in dem U-Bahn-Schacht. Im Feuer habe zudem ein Benzinkanister gelegen. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte das Feuer angezündet haben, um sich zu wärmen. Dabei hätten sie unterschätzt, wie viel Rauch sich dabei bildet und seien weggelaufen.