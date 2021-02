Benachteiligte Schüler in der Pfalz ohne PCs oder Internet

Seit vergangenem Frühjahr werden die Schüler in der Pfalz immer wieder online unterrichtet. Die Landesregierung versprach für ausreichend Technik zu sorgen. An etlichen Schulen, wie der Anne-Frank-Realschule in Ludwigshafen, hapert es noch.