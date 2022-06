Ludwigshafen: Eulen brauchen Heimsieg für sicheren Klassenerhalt

In der Zweiten Handball-Bundesliga haben die Eulen Ludwigshafen am Dienstagabend unentschieden 31:31 gegen den Dessau-Rosslauer HV gespielt. Es war das vorletzte Heimspiel der Eulen in der Ludwigshafener Eberthalle und das erste für den neuen Trainer Michael Abt. Das letzte Heimspiel steht bereits am Freitag gegen HC Empor Rostock an. Die Eulen stehen auf Platz 15 der Tabelle. mehr...