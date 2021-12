Stadtrat Ludwigshafen stimmt für neue Brücke aus Beton

per Mail teilen

Der Stadtrat Ludwigshafen hat den Plänen für den Bau der neuen Hochstraße Süd zugestimmt. Demnach soll ab 2023 für rund 90 Millionen Euro anstelle der abgerissenen Hochstraße eine neue Brücke aus Beton entstehen.

Stadt Ludwigshafen

Der Stadtrat Ludwigshafen hat sich am Mittwochnachmittag für die neue Hochstraße aus Spannbeton ausgesprochen - mit 50 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen. Einer zweiten Variante aus Stahl und Beton hatte der Rat - wie von der Stadtplanung vorgeschlagen - eine Absage erteilt. Hauptgrund war, dass die Stahl-Beton-Brücke rund 30 Millionen Euro mehr gekostet hätte als die reine Beton-Konstruktion.

Baukosten von 91 Millionen Euro

Die Betonbrücke soll bis 2025 fertig gestellt werden. Die Kosten liegen laut Stadt aktuell bei 91 Millionen Euro. Im Unterbau der Hochstraße soll wie von einigen Ratsmitgliedern gefordert teilweise Recycling-Beton verbaut werden. Im Tragwerk der Brücke ist das nach Angaben der Stadtplaner aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht erlaubt.

Die städtische Bauprojekt-Gesellschaft will die Pläne nun bis zum Juni kommenden Jahres fertigstellen. Die Kosten dafür trage die Stadt. Danach soll bei Land und Bund ein Zuschussantrag gestellt werden. Baustart ist für Juni 2023 geplant. Ende 2025 soll die neue Hochstraße Süd dann eingeweiht und für den Verkehr frei gegeben werden.

Diese teurere Stahlkonstruktion der Hochstraße Süd wird es nicht. Stadt Ludwigshafen

Neue Brücke soll halb so laut werden wie alte Hochstraße

Einige Stadträte wünschten sich an der geplanten Hochstraße eine Lärmschutzwand. Laut Bauprojektgesellschaft ist das aber aufgrund des beschleunigten Genehmigungsverfahrens sehr schwierig, denn es seien auch Klagen von Anwohnern etwa wegen der Verschattung zu erwarten. Deshalb sollen die Pläne zum Bau von Lärmschutzwänden hinten angestellt werden. Die neue Hochstraße werde aber auf jeden fall nur halb so laut wie die alte: Das liege daran, dass dort ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern gelten wird. Bisher hatte dort Tempo 70 gegolten. Außerdem werde dort ein besonderer Asphalt verbaut, der für weniger Reibung und deshalb auf für deutlich weniger Lärm sorge.

"Stärke Muskeln und längere Lebensdauer"

Projektleiter Majed Nasser betont, dass die neue Brücke mindestens 100 Jahre halten soll. Und auch danach könne sie so saniert werden, dass sie nochmals 100 Jahre halte. Denn anders als die marode abgerissene Hochstraße Süd sei die geplante neue Brückenkonstruktion deutlich stabiler, könne mehr Verkehr tragen und ermüde auch nicht so schnell. Außerdem könne der Spannbeton durch ein modernes Entwässerungssystem nicht mehr so marode werden wie bei der alten Hochstraße.

Finanzierung weiter großes Fragezeichen

Die Stadt erwartet, dass sich Land und Bund maßgeblich an den Kosten für die neue Hochstraße-Süd beteiligen. Der Stadtrat war sich hier einig. Ludwigshafen könne das auf keinen Fall alleine schultern. Die Finanzierung sei aber keinesfalls in trockenen Tüchern. Es müsse bald auf den Tisch, wie viel Geld Bund und Land zuschießen werden.

Wichtig sei "die Brücke unter der Brücke"

Der Ortsvorsteher der südlichen Innenstadt, Christoph Heller (CDU), betonte, wie wichtig der Radschnellweg unter der Brücke sei. Aktuell gebe es dort soviel Verkehr, dass Radfahrer nicht sicher unterwegs sein könnten. Heller forderte zudem, dass es mit dem Neubau unter der Brücke genug Parkplätze geben soll. Einige Räte forderten zudem, es unter der neuen Brücke freundlicher und heller sein müsse. Ein gutes Beleuchtungskonzept müsse her, damit nicht erneut ein "Angstraum" für die Ludwigshafener entstehe. Im Internet konnten die Bürger in den vergangenen zwei Wochen über das Projekt diskutieren und Fragen stellen. Laut Stadt hatten sich mehr als 550 Menschen daran beteiligt.

Ende August 2019 war festgestellt worden, dass ein Teil der Hochstraße Süd einsturzgefährdet ist. Sie war sofort gesperrt worden. Der Teilabriss der maroden Hochstraße war im Sommer 2020 erfolgt.