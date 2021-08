Die Polizei hat im Zusammenhang mit einem möglichen Badeunfall im Silbersee bei Bobenheim-Roxheim im Rhein-Pfalz-Kreis Entwarnung gegeben. Die Besitzerin der am Ufer gefundenen Gegenstände sei ermittelt worden und wohlauf. Die Feuerwehr hatte am Montagabend den See mit einem Rettungsboot abgesucht, nachdem ein Mann unter anderem ein Handtuch und Flip-Flops am Ufer entdeckt hatte. Zeugen hatten später den entscheidenden Hinweis auf die Frau gegeben: Sie hatte die Sachen am Sonntag am See vergessen, nachdem sie wegen des plötzlichen Starkregens überhastet aufgebrochen war.