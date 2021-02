Lockdowns, kurzfristig neugestrickte Konzepte, aber auch neue Ideen wie das Cross-Over Projekt und die Frage, wie möglichst viele Musiker*innen und Mitarbeiter*innen trotz Corona arbeiten können - Das ist der Alltag von Intendant Beat Fehlmann in der Deutschen Staatsphilharmonie Ludwigshafen.

Bei aller Herausforderung nach einem Jahr Corona, habe man aber auch Chancen erkannt. Man habe gemerkt, was digital geht und was vielleicht nicht so gut. Gegen das Live-Erlebnis komme allerdings nichts an. Das wollen die Mitarbeiter der Staatsphilharmonie ihren Besuchern so bald wie möglich wieder bieten. Denn die Musik habe die Kraft "durchzutragen".

Cross-Over-Projekt probt mit Abstand

Deshalb haben sich zum Beispiel die Mitarbeiter des Cross-Over Projekts nicht stoppen lassen und mit Corona-Abstand in der Staatsphilharmonie geprobt, erzählt der Intendant Beat Fehlmann. Die zehn Projekt-Teilnehmer sind aus der Region Mannheim und Ludwigshafen und haben sieben Nationalitäten. Die Proben gingen schon im März 2020 los, durch Corona wurden sie aber immer wieder unterbrochen. Ihr Ziel ist es, trotzdem ein eigenes Konzertprogramm auf die Beine zu stellen. Das soll am 1. Juli beim Musikfest Speyer zum ersten Mal aufgeführt werden.