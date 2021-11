Ludwigshafen: Ungeimpfte dürfen nicht mehr zum Friseur

Beim Friseurbesuch gilt ab sofort: Nur noch für Geimpfte und Genesene. Was sagen die Friseure in Ludwigshafen? Wie reagieren die Kunden? Wir haben nachgefragt.



Friseurin Karen Lixfeld-Leiner aus Ludwigshafen hat zu 2G eine klare Haltung: "Aus meiner Sicht hätte es schon früher passieren müssen." Sie kommt für ein kurzes Gespräch vor die Tür ihres Friseursalons. Hier im Freien kann sie den roten Mund-Nasen-Schutz kurz abnehmen.

Haare schneiden nur noch mit 2G

Karen Lixfeld-Leiner ist Friseurmeisterin und arbeitet im Familienbetrieb in der Ludwigshafener Innenstadt. Sie stellt ihren Mitarbeitenden täglich Tests zur Verfügung, die Sicherheit ihres Teams hat für sie oberste Priorität, sagt sie. Den Salon gibt es seit fast 50 Jahren. Natürlich bedaure sie, dass sie Kunden, die teilweise schon seit Jahren zu ihr kommen, jetzt nicht mehr bedienen kann, weil sie nicht geimpft sind. Dennoch: "Jeder muss es für sich selbst entscheiden, aber auch die Konsequenzen tragen."

Friseur: 95 Prozent der Kunden geimpft

In einem Friseurbetrieb ein paar Straßen weiter wird die neue 2G-Regelung ebenfalls positiv aufgenommen. Senior-Chef Arthur Löffler schneidet nicht mehr selbst, hilft aber hin und wieder an der Rezeption aus. Es gibt kaum Kunden, die wegen der 2G-Regel ihre Termine absagen, sagt er: "Unsere Stammkunden finden gut, dass wir 2G haben und sind zu 95 Prozent geimpft."

Viele Ludwigshafener haben Verständnis

Und die Passanten, die ja in der Regel auch hin und wieder zum Haareschneiden müssen? Angesichts der aktuellen Lage gehen die neuen Regeln einigen noch nicht weit genug. Offenbar sei vielen Leuten nicht bewusst, dass sie eine Verantwortung hätten – weswegen jetzt wohl wieder härter durchgegriffen werden müsse. Andere fühlen sich gegängelt, beklagen, dass die neuen Regelungen eine Beschneidung der Entscheidungsfreiheit darstelle.

Starke Einschränkungen für Ungeimpfte

Die steigende Zahl der Corona-Infizierten hat nun vor allem für Ungeimpfte weitreichende Auswirkungen. Alle Friseurbetriebe in Rheinland-Pfalz - sie zählen zu den körpernahen Dienstleistungen - dürfen ab Mittwoch nur noch Kunden die Haare schneiden, die entweder geimpft oder genesen sind.

Maßgebend ist für die jeweiligen Einschränkungen jetzt die Hospitalisierungsrate. Sie gibt an, wie viele Patientinnen und Patienten in den vergangenen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Ab einem Wert von drei gilt in einem Bundesland für Veranstaltungen, Restaurantbesuche und ähnliches die 2G-Regel.

Fünf-Tages-Grenze entscheidend

Bis auf Weiteres gilt in Rheinland-Pfalz nun die landesweite 2G-Regelung. Diese Regelung kann zurückgenommen werden, wenn an 5 Tagen in Folge der Schwellenwert von 3 unterschritten wird. Sollten die Infektionszahlen jedoch weiter steigen und die Hospitalisierungsrate den Wert von 6 überschreiten, dann hätte das zur Folge, dass die 2G-Plus Regelung in Kraft tritt. Das würde bedeuten, dass auch Geimpfte einen aktuellen Testnachweis vorlegen müssen.