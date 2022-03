Chloraustritt bei der BASF

Bei der BASF in Ludwigshafen ist nach Angaben des Unternehmens im Werksteil Süd am Mittwoch kurzzeitig eine geringe Menge Chlor ausgetreten. Ein Mitarbeiter habe dabei Chlorgas eingeatmet. Er sei vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dreizehn weitere Mitarbeiter seien nach einer Untersuchung durch den BASF-Werksarzt in ihre Betriebe zurückgekehrt. Leicht erhöhte Werte seien nur im direkten Umfeld der betroffenen Anlage gemessen worden, nicht aber außerhalb des Werksgeländes. Chlor reizt unter anderem Haut und Augen und kann schwere Lungenschäden verursachen, wenn man es einatmet.