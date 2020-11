Der desolate Zustand des Kerschensteiner Berufsbildungszentrum in Ludwigshafen ist bekannt. Neu ist, dass die Brandmeldeanlage jetzt auch defekt ist und unklar ist, ob nach den Ferien der Unterricht wieder beginnen kann.

Per Zufall ist der Defekt an der Brandmeldeanlage im Kerschensteiner Berufsbildungszentrum in Ludwigshafen - auch Berufsbildende Schule Technik 2 - bekannt geworden. Am Dienstag vergangener Woche hatten Schüler und Lehrer Brandgeruch wahrgenommen. Zu dem Zeitpunkt waren rund 1.000 Menschen in dem weitläufigen Gebäude. Die Feuerwehr kam und die Schule sollte geräumt werden.

Alarmknopf reagiert nicht

Dazu wollte der Einsatzleiter den Alarm auslösen. Er drückte den Alarmknopf und es geschah - nichts. Keine Sirene ertönte, die Brandschutztüren, die eigentlich automatisch schließen sollten, blieben offen. Der Schulleiter Mirko Taus war geschockt.

Alarmierung zu Fuß

Die Lehrer mussten also von Saal zu Saal laufen, um die Schüler nach draußen zu schicken. Alles ging gut und auch die Ursache für den Brandgeruch wurde gefunden: Ein Kondensator in einer Deckenleuchte war heiß gelaufen. Aber der Defekt in der Brandmeldeanlage stellte die Schule vor ein Problem: Ohne funktionierende Anlage darf nicht unterrichtet werden. Die Schüler wurden zwei Tage früher in die Ferien geschickt und dürfen erst wiederkommen, wenn der Schaden behoben ist.

Stadt weist Baumängel als Ursache zurück

Die Schulaufsichtsbehörde ADD in Trier wurde eingeschaltet. Schulträger für das Gebäude ist die Stadt Ludwigshafen. Sie erklärt in einer schriftlichen Stellungnahme, dass die Anlage wenige Tage vor dem Vorfall gewartet wurde und der aufgetretene Defekt jetzt in den Sommerferien behoben wird. Dass die Probleme im Zusammenhang mit den baulichen Mängeln des Gebäudes stehen könnten, weist die Stadt zurück.

Brandwachen werden eingesetzt

Ein Sprecher des Verbandes der Berufsschullehrer sieht das aber so und wirft der Stadt in einer Pressemitteilung Schlamperei vor. Mit undichten Fenstern und sich lösenden Deckenverkleidungen haben Schüler und Lehrer mittlerweile gelernt zu leben, sagt Schulleiter Mirko Taus, aber ohne funktionierende Brandmeldeanlage kann es keinen Schulbetrieb geben.

Das Steuerungsmodul der Brandmeldeanlage soll jetzt ausgetauscht werden. Solange die Anlage nicht funktioniert, werden zur Sicherheit trotz Ferien zehn bezahlte Brandwachen im und vor dem Gebäude postiert. Der Schulleiter bereitet nämlich mit der Verwaltung und einigen Kollegen in dem maroden Gebäude das nächste Schuljahr vor.