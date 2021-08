Bei einem Fahrzeugbrand in Ludwigshafen wurden am Abend weitere Fahrzeuge und Hausfassaden beschädigt. Wie die Feuerwehr mitteilt, war gestern Abend in Ludwigshafen-Friesenheim ein PKW in Brand geraten. Durch die Hitze hätten sich zwei weitere in der Nähe parkende Autos entzündet. Ein drittes Fahrzeug wurde beschädigt. Warum das Auto Feuer fing und die Höhe des Schadens sind noch unklar. Verletzt wurde niemand.