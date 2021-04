Die Stadt Ludwigshafen hat zusammen mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar 26 neue Fahrrad-Vermietstationen eingerichtet. Nach Angaben der Stadt stehen in den Stadtteilen Rheingönheim, Mundenheim, Friesenheim, Oggersheim und in der Gartenstadt nun 130 neue Räder zum Ausleihen bereit. Durch den Ausbau erhofft sich die Stadt, dass künftig noch mehr Ludwigshafener auf das Fahrrad umsteigen. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass immer mehr Bürger und Bürgerinnen das Angebot nutzen. Das Fahrradvermietsystem VRNnextbike ist im März 2015 in Betrieb gegangen, mit damals 40 Mietfahrrädern an fünf Stationen.