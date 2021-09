Behinderter Mann von Unbekannten angegriffen und verletzt

Zwei unbekannte Täter haben in Ludwigshafen offenbar grundlos einen geistig behinderten Mann angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, hatte am Samstagnachmittag einer der beiden Männer das Opfer festgehalten und der andere habe auf den Mann eingeschlagen. Der Behinderte sei so fest gegen den Zaun seines Anwesens gedrückt worden, dass er Verletzungen am Hinterkopf erlitt und bewusstlos wurde. Passanten kamen ihm zu Hilfe. Ob der Mann aufgrund seiner Behinderung angegriffen wurde, ist laut Polizei unklar.