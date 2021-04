Ramadan in Corona-Zeiten

Ramadan in Corona-Zeiten Pfälzer Muslimin: "Es fehlt mir, dass Freunde zum Essen kommen"

Für Muslime ist zum zweiten Mal in der Corona-Zeit der Fastenmonat Ramadan komplett anders als sonst. Was am meisten fehlt, erzählt die Ludwigshafenerin Dolly El-Ghandour.