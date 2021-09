800 Auszubildende starten bei der BASF in Ludwigshafen

per Mail teilen

Das Ausbildungsjahr ist am Mittwoch gestartet. Bei der BASF haben 800 Azubis begonnen. Probleme Bewerber zu finden hat das Unternehmen - im Gegensatz zu anderen - nicht.

Insgesamt hatten sich rund 10.500 junge Menschen bei der BASF beworben. Das seien noch einmal 500 mehr als im Jahr davor, sagte eine Sprecherin. Neu sei, dass die BASF diesmal - coronabedingt - ausschließlich digital für ihre Ausbildungsberufe geworben habe.

Ausbildungsstart bei der BASF Pressestelle BASF

Auch Ausbildung in technischen Berufen

Neben chemischen Berufen habe das Unternehmen mittlerweile auch zahlreiche technische Berufe im Angebot, wie zum Beispiel Elektroniker für Automatisierungstechnik. Parallel laufe jetzt die Werbekampagne für das kommende Jahr. Dabei werde es wieder Praktika und Präsenzveranstaltungen am Standort Ludwigshafen geben. Insgesamt bildet die BASF in diesem Jahr voraussichtlich 2.360 junge Menschen aus.

Auszubildende können reinschnuppern

Auf dem Gelände der BASF gibt es ein neues Berufsorientierungszentrum, in dem Azubis an verschiedenen Stationen Erfahrungen sammeln und sich über Ausbildungsberufe im Unternehmen informieren können. Auch können sie sich nach BASF-Angaben einfach mal ausprobieren oder können in die Ausbildungsstätten des Chemie-Unternehmens hineinschauen. Ziel sei es, die Pforten nach Corona wieder langsam zu öffnen.

Strenge Vorauswahl

Die Auswahl vor Beginn der Ausbildung ist streng: Von 10.000 schaffen es nur 800 Azubis in das Ausbildungsprogramm des Unternehmens rein zu kommen. Vom Abschluss-Jahrgang 2021 wurden laut BASF rund 480 fertig Ausgebildete übernommen - laut einer Sprecherin des Ausbildungsmanagements der BASF entspricht das einer Quote von 90 Prozent.