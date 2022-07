BASF hat Notfallpläne für eventuellen Gas-Stopp

Die BASF in Ludwigshafen hat nach eigenen Angaben Vorbereitungen getroffen, sollten die Gaslieferungen aus Russland durch die Pipeline Nord Stream 1 ausfallen. Die Pipeline wird ab Montag für die jährlichen Wartungsarbeiten stillgelegt und die Bundesnetzagentur schließt nicht aus, dass danach gar kein Gas mehr aus Russland geliefert wird. Die BASF beteiligt sich nach eigenen Angaben ausdrücklich nicht an den Spekulationen, wie sich Russland nun verhalten könnte. Allerdings gibt es schon jetzt Pläne für verschiedene Szenarien: Sollte die Erdgasversorgung reduziert werden, würde in Ludwigshafen der Sonderalarmplan Erdgas greifen. Solange die Hälfte der Gasmenge noch kommt, wird der Standort dann mit reduzierter Last weiterbetrieben. Würde die Versorgung aber dauerhaft unter 50 Prozent sinken, müsste die BASF das Werk herunterfahren, mit - so wörtlich - „erheblichen Folgen“ für das Unternehmen, die Kunden und die Mitarbeiter. Der Konzern geht nicht weiter darauf ein, welche Folgen das genau sein könnten, aber schon während der Corona-Krise hatte es in Ludwigshafen Phasen gegeben, in denen Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt wurden.