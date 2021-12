Der Bahnstreik geht weiter

per Mail teilen

Der Bahnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL, geht auch am Montag weiter. In der Pfalz fallen die S-Bahnlinien S2 und S4 ganz aus. Das gleiche gilt für die Regionalbahnen auf den Strecken Karlsruhe-Speyer-Mainz und Mannheim-Frankenthal-Mainz. Im Fernverkehr ist nach Angaben der Bahn im Vergleich zum regulären Angebot inzwischen etwa jeder dritte Zug unterwegs. Über das Wochenende hatte sich kein Kompromiss in dem festgefahrenen Tarifkonflikt abgezeichnet. Der Streik soll noch bis Dienstagmorgen 2 Uhr dauern.