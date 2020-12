Ein Schaden an der Oberleitung in Ludwigshafen hat am Dienstagvormittag den Bahnverkehr zwischen Mannheim und Schifferstadt beeinträchtigt. Die S-Bahn-Linien 1 bis 4 waren unterbrochen, Fernzüge in Richtung des Saarlandes und Frankreich wurden umgeleitet. Inzwischen ist die Störung laut Bahn behoben. Zeitgleich war in Ludwigshafen-Mundenheim eine Rangierlok aus den Schienen gesprungen - allerdings auf einer Strecke, über die keine Personenzüge rollen. Deshalb waren S-Bahnen und ICEs von diesem Unfall nicht betroffen.