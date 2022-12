Autofahrerin biegt in Ludwigshafen in Straßenbahntunnel ein

Eine 39-jährige, betrunkene Frau ist in Ludwigshafen falsch abgebogen. Sie geriet auf Straßenbahngleise und folgte diesen bis in einen Straßenbahntunnel unter dem Rathaus-Center.

Die Frau fuhr die Gleise entlang - bis kurz vor die ehemalige Haltestelle "Rathaus-Center". Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, war die Frau am Freitag vor Heiligabend kurz nach 21 Uhr in der Bahnhofsstraße in Ludwigshafen nach links auf das Bett der Straßenbahn abgebogen. Die Straßenbahngleise laufen parallel zu der Straße, in die sie wahrscheinlich eigentlich hatte abbiegen wollen. Dort ist das Gleisbett mit Gras bewachsen.

Frau bemerkte Gleise offenbar nicht

Offenbar bemerkte sie ihren Irrtum gar nicht, sondern fuhr immer weiter geradeaus, über eine Kreuzung hinweg in den Tunnel, der hinunter zur stillgelegten Haltestelle "Rathaus-Center" führt. Hinter der Kreuzung beginnt normales Schotterbett. Aber der 39-Jährigen fiel offenbar auch da noch nicht ihr Fehler auf. Erst kurz vor der Haltestelle kam sie nicht mehr weiter. Laut Polizei ergab ein anschließender Atemalkoholtest bei der Frau 1,32 Promille.

Große Bergungsaktion aus dem Straßenbahntunnel

Das Auto aus dem Tunnel zu bergen, war nach Angaben eines Sprechers der Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH (RNV) mit riesigem Aufwand verbunden. Eine spezielle Lore für Schienenarbeiten wurde demnach in den Tunnel gefahren. Die Reifen des kleinen Fiats wurden abmontiert und das Fahrzeug dann auf die Lore gehoben. Eine Straßenbahn zog dann die Lore mit dem Auto huckepack heraus.

Die Bergung des Autos war sehr aufwändig. rnvGmbH

15.000 Euro Schaden

Die Straßenbahnstrecke wurde gesperrt. Der Einsatz habe bis in die frühen Morgenstunden um vier Uhr gedauert. Ab dem Abend seien ohnehin nur wenige Bahnen unterwegs. Bahnfahrer hätten außerdem auf andere Linien ausweichen können.

Pünktlich zum Betriebsstart an Heiligabend sei die Bergung beendet worden. Die Schienen und das Gleisbett seien nicht beschädigt worden, zumindest nicht so, dass die Strecke unbefahrbar wäre, so der RNV-Sprecher. Die Polizei schätzt den Schaden auf 15.000 Euro.