Auto überschlägt sich auf der B9

Bei einem Unfall auf der B9 bei Ludwigshafen-Maudach hat sich am Mittwochmorgen ein Fahrzeug mehrfach überschlagen. Das Auto blieb auf dem Dach im Grünstreifen liegen. Die zwei Insassen konnten sich selbst befreien. Offenbar hatte ein Auto unvermittelt die Spur gewechselt, woraufhin der Fahrer des nachfolgenden Fahrzeugs die Kontrolle verlor. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, drehte aber wieder ab. Die Verletzten kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Unfallauto wurde mit einem Kran geborgen. Die B9 war währenddessen in Richtung Norden gesperrt.