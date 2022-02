In Ludwigshafen ist am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt ein Auto beim Wenden mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei in dem Auto zwei Personen leicht verletzt. Die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt - an dem Auto entstand jedoch Totalschaden. Aufgrund des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen.