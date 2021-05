Die seit Mitte März in Ludwigshafen eingeführte Smartphone-App „LUdigital“ verfügt ab sofort über eine sogenannte Checkin-Funktion. Nach Angaben der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft, kurz Lukom, ist damit eine Kontaktverfolgung bei Coronainfektionen möglich.

Bisher informiert die „LUdigital“-App zum Beispiel über Sehenswürdigkeiten in Ludwigshafen. Über die Registrierfunktion wird nun auch der Aufenthalt in einem Lokal, beim Friseur oder im Einzelhandel dokumentiert, um Corona-Infektionswege verfolgen zu können. Kugelschreiber und Zettel werden damit überflüssig. Zum Start seien vier Geschäfte sowie das Heinrich-Pesch-Haus und die Tourist-Information beteiligt. Nachteil des Systems ist, dass es nur in Ludwigshafen funktioniert. Ein Lukom-Sprecher räumte ein, dass es sich bei der „LUdigital-App“ um eine Insellösung handelt. Kein Thema für die Stadt sei eine Beteiligung an der ähnlich funktionierenden „Luca-App“, die zum Beispiel im Kreis Bad Dürkheim eingeführt wurde.