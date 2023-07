Ludwigshafen: Apache 207 knackt den nächsten Rekord

Apache 207 hat zusammen mit Udo Lindenberg den längsten Nummer-Eins-Hit Deutschlands aller Zeiten gelandet – und einen ewigen Sommerhit vom Thron gestoßen.

"Last Christmas" war nur der Anfang: Apache 207 hat den nächsten Rekord gebrochen. Das Duett "Komet", das der Ludwigshafener Rapper zusammen mit Udo Lindenberg eingespielt hat, ist der längste Nummer-Eins-Hit, den es in Deutschland je gab: 18 Mal stand das Lied laut GfK Entertainment an der Spitze. Das Marktforschungsunternehmen ermittelt die offiziellen deutschen Charts.

Vorsicht Ohrwurm: Diese Songs hat Apache vom Thron gestoßen

Zwei englischsprachige Produktionen standen jeweils 17 Wochen oben: der Sommerhit "Despacito" von Latin-Pop-Sänger Luis Fonsi und dem Rapper Daddy Yankee aus dem Jahr 2017 sowie der Ohrwurm "Rivers of Babylon" von der Disco-Formation Boney M. aus dem Jahr 1978.

"Roller" überrollt "Last Christmas"

Nicht der erste Rekord, den Apache in diesem Jahr gebrochen hat: Im März vermeldete GfK Entertainment, der Song "Roller" sei der am längsten in den deutschen Charts platzierte Hit. Damit hat Apache sogar den Wham!-Song "Last Christmas" überholt.