Mehrere Menschen sollen in Ludwigshafen über Tage hinweg eine Postzustellerin bedroht und drangsaliert haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dem Bericht der Beamten zufolge sei die 22-Jährige am Montagmorgen mit ihrem Postfahrrad in der Pfingstweide unterwegs gewesen. In der Budapester Straße sei sie von einer Frau angesprochen worden, sie solle die Post künftig bereits um 5:30 Uhr ausliefern. Das sei nicht möglich, habe ihr die Zustellerin dann erklärt. Die unbekannte Frau habe daraufhin mit "Konsequenzen" gedroht, drei Briefe vom Fahrrad genommen und zerrissen. Dann soll sie ihren Hund von der Leine gelassen haben, der die Briefträgerin angefallen und in den Arm gebissen habe.

Neuer Tag, neue Attacke

Damit war die Geschichte laut Polizei aber noch nicht vorbei: Am Dienstagmorgen habe ein Mann der Zustellerin im Brüsseler Ring aufgelauert und ihr mit Schlägen gedroht. Am Mittwoch seien es gleich drei Männer gewesen, die in der Budapester Straße und in der Moskauer Straße auf sie gewartet hätten. Dieses Mal es sei nicht bei Drohungen geblieben: Einer soll der jungen Frau ins Gesicht geschlagen haben, ein anderer habe ihr einen Tritt in den Rücken versetzt. Als sie danach in der Prager Straße Post ausgeliefert habe und zu ihrem Fahrrad zurückgekommen sei, habe sie dort drei zerrissene Briefe gefunden.

Die Polizei ermittelt

Die unbekannte Frau sei zwischen 40-50 Jahre alt gewesen, etwa 1,70 m groß, blond, schlank. Einer der unbekannten Männer sei etwa 30-40 Jahre alt gewesen und circa 1,90 m groß. Er habe kurze braune Haare gehabt. Um Zeugenhinweise wird gebeten.