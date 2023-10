Schwegenheim: Mann mit Schraubenzieher attackiert - Not-Operation

Ein 27-jähriger Mann ist in Schwegenheim (Kreis Germersheim) mit einem Schraubenzieher attackiert und schwerverletzt worden. Ärzte mussten ihn notoperieren.

Ein Tatverdächtiger ist inzwischen wieder auf freiem Fuß, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Landau am Donnerstag mitteilten. Der 26-Jährige habe sich nach dem Angriff selbst bei der Polizei gemeldet und sei vorübergehend auch festgenommen worden.

Was war geschehen?

Laut Staatsanwaltschaft hat er am Mittwoch den 27-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in Schwegenheim mit einem Schraubenzieher attackiert und mit einem Stich in die Brust schwerverletzt. Die Männer sollen in Streit geraten sein, der 27-Jährige musste im Krankenhaus notoperiert werden. Der Mann befinde sich nicht in Lebensgefahr, hieß es. Worum es bei dem Streit ging und wie die Männer zueinander standen, ist offenbar noch unklar.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.