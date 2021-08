In der Ludwigshafener Innenstadt ist eine ältere Frau am Mittwochnachmittag Opfer von zwei Trickbetrügerinnen geworden. Nach Angaben der Polizei hatten die beiden mutmaßlichen Täterinnen die Frau vor einer Apotheke in der Fußgängerzone angesprochen. Eine der beiden habe sich als Ärztin ausgegeben. Sie habe der Frau versprochen, dass sie nie wieder krank werde. Dazu müsse sie lediglich ihren Schmuck und Bargeld, das sie bei sich hatte, in ein Tuch legen. Dieses dürfe sie aber erst zuhause wieder öffnen.

Darauf ließ sich die Frau ein. Zuhause stellte sie dann fest, dass in dem Tuch lediglich Papierschnipsel waren. Schmuck und Bargeld hatten die Betrügerinnen nach Polizeiangaben vorher unbemerkt herausgenommen. Die Beute hat einen Wert von rund 1.800 Euro. Die Ludwigshafener Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Noch mehr Trickbetrügereien in der Pfalz

Neben diesem Trickbetrug gab es in dieser Woche noch weitere, teils ungewöhnliche Trickbetrügereien in der Vorder- und Südpfalz. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat sich zu den Fällen geäußert: