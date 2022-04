Hunderte ukrainischer Kinder in Pfälzer Schulen

An den Schulen in der Vorder- und Südpfalz sind bis heute Hunderte Kinder und Jugendliche aus der Ukraine angemeldet worden. Das hat die zuständige Behörde ADD in Trier auf Anfrage des SWR mitgeteilt. Die meisten Schulkinder sind bislang in Ludwigshafen gemeldet. Dort nehmen laut ADD aktuell bereits 87 ukrainische Schüler am deutschen Unterricht teil. Die meisten davon besuchen Grundschulen und weiterführende Schulen. Einzelne sind aber auch an einem beruflichen Gymnasium und in einem Berufsvorbereitungsjahr gemeldet. In den Schulen in Neustadt sind seit Kriegsbeginn etwa 60 ukrainische Kinder und Jugendliche angekommen. In Landau und Speyer sind es jeweils rund 50 Schüler. Landesweit sind außerdem etwa 70 Lehrkräfte aus der Ukraine an Schulen angestellt worden. Auch in der Vorder- und Südpfalz seien Hunderte Bewerbungen eingegangen, so die ADD.