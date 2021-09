Luchs-Projekt abgeschlossen

Umweltministerin Spiegel hat in Annweiler eine Bilanz des Luchsprojekts gezogen. Das Land hat in den vergangenen Jahren 20 Tiere im Pfälzerwald angesiedelt. Der erste Luchs, der 2016 in der Nähe von Waldleiningen ausgewildert wurde, war Kaja. Sie hat zusammen mit anderen Luchsweibchen mindestens 18 Jungtiere auf die Welt gebracht. Wie groß die Population aktuell ist, lässt sich allerdings nicht genau sagen - einige Luchse sind in die Vogesen abgewandert, mindestens fünf sind gestorben. Für Umweltministerin Spiegel ist das Luchsprojekt trotzdem eine Erfolgsgeschichte für den Artenschutz. Bei der Abschlussveranstaltung in Annweiler betonte sie, dass es gelungen sei, Weidetierhalter, Jäger und Naturschützer in das Projekt mit einzubeziehen. Es hat 2,75 Millionen Euro gekostet und wurde zur Hälfte von der EU gefördert.