Klopapier ist derzeit heiß begehrt und dank Hamsterkäufen selten in den Supermarkt-Regalen gesehen. Doch was, wenn man wirklich Nachschub braucht? SWR-Reporter Hartmut Reitz hat in Grünstadt die Probe aufs Exempel gemacht.

Dauer 2:15 min Die Jagd auf's Klopapier Klopapier ist derzeit heiß begehrt und dank Hamsterkäufen selten in den Supermarkt-Regalen gesehen. Doch was, wenn man wirklich Nachschub braucht?