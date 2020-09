per Mail teilen

Das knapp acht Wochen alte Löwenbaby, das am frühen Dienstagmorgen nach einem schweren Verkehrsunfall in einem Van gefunden wurde, ist putzmunter. Wo "Lea", wie das Tier vom Reptilium Landau getauft wurde, hinkommen wird, ist noch nicht klar. Im Moment ist der Chef des Reptiliums in Landau, Uwe Wünstel, seine Hauptbezugsperson.