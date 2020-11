Das Reptilium Landau hält über Videobotschaften weiter Kontakt zu seinem ehemaligen Schützling, der jungen Löwin Lea. Doch der Zoo macht sich wegen des Teil-Lockdowns zugleich auch Sorgen um die Tiere vor Ort.

Mit Videobotschaften wissen die einstigen Betreuer, wie es der Löwin in ihrem neuen Zuhause in Spanien geht. Fünf Wochen ist es her, dass das weiße Löwenbaby Lea Deutschlands größten Reptilienzoo verlassen hat und in sein neues Zuhause in der Nähe von Barcelona gereist ist. Das Löwenbaby war nach einem Autobahn-Unfall gerettet worden und vorübergehend in Landau untergebracht.

Turbulentes Jahr durch Lea und Corona

Lea war nicht die einzige Überraschung, mit der das Reptilium Landau dieses Jahr fertig werden musste. Der Zoo wurde auch von den negativen Auswirkungen des Corona-Virus getroffen. Nachdem der Zoo bereits im Frühling für acht Wochen schließen musste , sind nun auch jetzt, während des Teil-Lockdowns, die Tore für Besucher geschlossen. Damals musste er bereits um sein weiteres Bestehen kämpfen. Nun hofft der Zoo auf Spenden während des weiter laufenden Tier-Betriebs.