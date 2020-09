Die kleine Löwin, die in einem Unfallfahrzeug auf der A5 am Walldorfer Kreuz entdeckt wurde, erkundet im Landauer Reptilium ihre neue Umgebung. Offenbar ist sie an Menschen gewöhnt.

Dem etwa sieben Wochen alten Löwenmädchen geht es gut, das hat der Leiter des Reptiliums Landau bestätigt. Die Löwin habe zwar in seiner ersten Nacht zum Dienstag wenig geschlafen, aber sie frisst und trinkt bereits. Lea muss erstmal in Quarantäne bleiben Lea bleibt bis auf weiteres in Quarantäne, da sie noch nicht geimpft ist. Noch ist nicht geklärt, ob der Transport des Tieres legal war. Es war bei den Bergungsarbeiten in einem Fahrzeug mit slowakischem Kennzeichen in einer Holzbox entdeckt worden. Wo die kleine Löwin auf Dauer untergebracht werden wird, ist noch nicht klar. Reptilium Landau Tierschutzbeauftragte: Löwenbaby müsste noch bei seiner Mutter sein Die baden-württembergische Tierschutzbeauftragte Julia Stubenbord aus Heidelberg hält den Transport des weißen Löwenbabys für tierschutzrechtlich bedenklich. Ihrer Einschätzung nach hätte das sieben Wochen alte Tier erst mit drei Monaten von der Mutter getrennt werden dürfen. Nur 300 weiße Löwen weltweit Weiße Löwen sind eine große Seltenheit und deshalb sehr wertvoll. Nur rund 300 Exemplare gibt es weltweit, so die baden-württembergische Tierschutzbeauftragte. Die meisten leben in Gefangenschaft, oft kommen sie von Züchtern aus Osteuropa - wie auch die kleine Löwin, die bei dem Unfall auf der A5 am Walldorfer Kreuz geborgen wurde. Löwenhaltung nicht illegal Laut Julia Stubenbord könne sich jeder ein solches Tier im Internet bestellen und legal halten. Man müsse lediglich eine gewisse Größe des Geheges garantieren und sich an die Arten- und tierschutzrechtlichen Vorgaben halten. Auch in Baden-Württemberg gäbe es einige private Halter von Großkatzen und keine Gefahrentierverordnung, die das verbieten würde. Sie selbst halte das allerdings für sehr problematisch. Unfall A5 Walldorfer Kreuz Nashornvogel aus verunglücktem Tiertransport mit Löwenbaby eingefangen Der Vogel, der bei dem Unfall auf der A5 am Kreuz Walldorf mit einem Tiertransport entflogen war, wurde eingefangen. Die Polizei versucht herauszufinden, ob der Transport der Tiere legal war. mehr...