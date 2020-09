per Mail teilen

Eine Woche nach dem Fund eines weißen Löwenbabys bei einem Verkehrsunfall auf der A5, haben die Behörden weitere Einzelheiten zu dem Fall bekannt gegeben. Dem Löwenbaby "Lea" geht es unterdessen rundum gut in seinem neuen Zuhause in Landau.

Nach Angaben des Landratsamtes Karlsruhe, war das Löwenbaby aus der Slowakei unterwegs zu einem Zoo nach Spanien. Nach aktuellem Ermittlungsstand besitzt die Züchterin eine staatliche Genehmigung zur Züchtung von Raubtieren. Allerdings sei das Tier zum Zeitpunkt des Transportes noch zu jung gewesen, um von der Mutter getrennt zu werden. Dies hätte erst mit acht Wochen geschehen dürfen, das Löwenbaby war laut seines Impfpasses damals aber erst sieben Wochen alt.

Züchterin droht Bußgeld

Außerdem fehlen nach Angaben des Landratsamtes wichtige Dokumente. Die Züchterin aus der Slowakei muss deswegen mit einem Bußgeld rechnen. Sie ist jedoch weiterhin Eigentümerin des Löwenbabys. Das Veterinäramt in Karlsruhe steht nach eigenen Angaben im Kontakt mit ihr und dem Transportunternehmer.

"Lea" fühlt sich wohl in Landau

Löwenbaby "Lea" fühlt sich unterdessen rundum wohl in seinem neuen Zuhause im Reptilium Landau. Wie der Leiter in einer Video-Botschaft vom Wochenende mitteilte, sei die Kleine "quietschfidel" und gesund. Die kleine weiße Löwin war vergangene Woche nach einem Unfall auf der A5 am Autobahnkreuz Walldorf entdeckt und von der Tierrettung Rhein-Neckar vorübergehend ins Reptilium nach Landau gebracht worden.