Wegen gesunkener Inzidenzwerte werden die Corona-Einschränkungen in Speyer ab Freitag gelockert. „Wir freuen uns sehr“, sagte SPD-Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Die Maskenpflicht in der Innenstadt und die Ausgangssperre werden aufgehoben. Der gesamte Einzelhandel kann in Speyer wieder öffnen. Allerdings darf sich nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter im Laden aufhalten.

Die Corona-Inzidenz war zuletzt in Speyer auf 31,6 gesunken.