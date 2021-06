Die Eulen Ludwigshafen können ihr Heimspiel in der Handball-Bundesliga gegen den SC DHfK Leipzig nach acht Monaten Pause heute wieder vor Zuschauern austragen. Für die Partie um 19 Uhr sind in der Eberthalle 100 Fans zugelassen. Es gab bereits zwei Spiele in dieser Saison mit jeweils 500 Zuschauern. Ein Heimspiel gegen Magdeburg im Oktober und in Essen vergangenen Samstag. Die Karten für heute wurden unter den Dauerkarteninhabern ausgelost, die bei diesen beiden Spielen nicht dabei sein konnten. Die Eulen liegen - fünf Spiele vor Saisonende - in der Tabelle derzeit einen Punkt hinter einem Nichtabstiegsplatz. mehr...