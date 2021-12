per Mail teilen

Der Fahrer eines LKW hat am Mittwoch in der Nähe von Hochstadt im Kreis Südliche Weinstraße einen Container auf der Ladefläche seines Lasters verloren und damit eine stundenlange Straßensperrung ausgelöst. Nach Angaben der Polizei war der Container nur unzureichend gesichert worden. Beim Aufprall auf die Fahrbahn habe der Container ein entgegenkommendes Auto getroffen. Die Fahrerin habe einen Schock erlitten. Die B 272 war an der Unfallstelle Richtung Landau voll gesperrt.