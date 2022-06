Verbot ignoriert - Mehrere Lkw bleiben in Speyer an Brückengerüst hängen

Gleich mehrere Lkw haben am Dienstag Verbotsschilder ignoriert und eine Brückenbaustelle im Stadtgebiet von Speyer beschädigt. Deshalb müssen die Arbeiten von vorn beginnen.

Polizei

Wie die Stadt Speyer am Mittwoch mitteilte, muss das Traggerüst für die neue Fußgänger- und Fahrradbrücke am Priesterseminar neu montiert werden. Die B39 wird deshalb in der Nacht zu Donnerstag voll gesperrt. Am Mittwoch hatten mehrere sehr hohe Lastwagen das Durchfahrtverbot ignoriert und waren am Gerüst hängengeblieben.

Detail des Schadens Polizei

Brückengerüst beschädigt - Lkw-Fahrer flüchtet

Auf Anfrage des SWR teilte die Polizei Speyer mit, ein Holztransporter habe den größten Schaden verursacht. Der Fahrer sei nach der Kollision mit seinem Lastwagen in Richtung Rheinbrücke geflüchtet. Noch während Polizisten vor Ort den Unfall aufnahmen, hätten weitere zwei Laster das Gerüst berührt.